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Комитет ГД планирует направить генпрокурору запрос о возможности разблокировки Instagram

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Председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин заявил, что планирует направить письмо генпрокурору России Игорю Краснову с целью оценить возможность разблокировки на территории страны социальной сети Instagram*.
Комитет ГД планирует направить генпрокурору запрос о возможности разблокировки Instagram
  • РИА Новости

«Мы по итогам этого мероприятия напишем письмо генпрокурору Краснову с просьбой посмотреть, содержит ли на текущий момент Instagram какую-то антироссийскую пропаганду, заявления по дискриминации России», — приводит ТАСС его слова на встрече с блогерами в Екатеринбурге.

Дёмин подчеркнул, что в случае модерации и удаления противоправного контента можно рассмотреть вопрос о разблокировке социальной сети.

Ранее замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что Instagram могут разблокировать в России, если владеющая соцсетью компания Meta** изменит свою политику.

21 марта Тверской суд Москвы рассмотрел заявление Генпрокуратуры России о признании компании Meta Platforms экстремистской организацией.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

** Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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