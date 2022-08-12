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Депутат Горелкин назвал условия возможной разблокировки Instagram

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Соцсеть Instagram* могут разблокировать в России, если владеющая ей компания Meta** изменит свою политику. Об этом заявил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
Депутат Горелкин назвал условия возможной разблокировки Instagram
  • Gettyimages.ru
  • © Tetra Images

«Instagram может быть разблокирован при выполнении двух базовых условий. Во-первых, компания Meta должна перестать заниматься экстремистской деятельностью и дискриминацией. Во-вторых, мы ждём от её руководства извинений перед нашей страной за легализацию призывов убивать российских граждан», — сказал он.

Ранее Министерство связи Донецкой Народной Республики также сообщило о блокировке доступа к социальным сетям компании Meta — Facebook* и Instagram — на территории республики.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

** Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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