Депутат Горелкин назвал условия возможной разблокировки Instagram
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«Instagram может быть разблокирован при выполнении двух базовых условий. Во-первых, компания Meta должна перестать заниматься экстремистской деятельностью и дискриминацией. Во-вторых, мы ждём от её руководства извинений перед нашей страной за легализацию призывов убивать российских граждан», — сказал он.
Ранее Министерство связи Донецкой Народной Республики также сообщило о блокировке доступа к социальным сетям компании Meta — Facebook* и Instagram — на территории республики.
* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.
** Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.