Депутат Горелкин назвал условия возможной разблокировки Instagram

Соцсеть Instagram* могут разблокировать в России, если владеющая ей компания Meta** изменит свою политику. Об этом заявил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

«Instagram может быть разблокирован при выполнении двух базовых условий. Во-первых, компания Meta должна перестать заниматься экстремистской деятельностью и дискриминацией. Во-вторых, мы ждём от её руководства извинений перед нашей страной за легализацию призывов убивать российских граждан», — сказал он.

Ранее Министерство связи Донецкой Народной Республики также сообщило о блокировке доступа к социальным сетям компании Meta — Facebook* и Instagram — на территории республики.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

** Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.