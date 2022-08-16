В ГД назвали правомерными и своевременными рекомендации Роспотребнадзора касательно масок

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал в беседе с RT рекомендации Роспотребнадзора носить маски в общественных местах в регионах, где заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 превышает 50 случаев на 100 тыс. жителей.

Тумусов отметил, что это очень «правомерная и своевременная» рекомендация Роспотребнадзора.

«Мы прошли два страшных года, когда умирали люди, была очень большая заболеваемость, поэтому я надеюсь, что россияне понимают, что нужно в первую очередь начинать с себя. Начиная с масок, заканчивая социальной дистанцией, мытьём рук… Самим надо понять, что это реальная опасность, и беречь себя», — объяснил собеседник RT.

По словам парламентария, информирование «должно быть усилено».

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал ношение масок в общественных местах в регионах, где заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 превышает 50 случаев на 100 тыс. жителей.

Отмечается, что в территориальные органы и организации Роспотребнадзора направили соответствующие рекомендации.