военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В ГД назвали правомерными и своевременными рекомендации Роспотребнадзора касательно масок

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал в беседе с RT рекомендации Роспотребнадзора носить маски в общественных местах в регионах, где заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 превышает 50 случаев на 100 тыс. жителей.
В ГД назвали правомерными и своевременными рекомендации Роспотребнадзора касательно масок
  • РИА Новости

Тумусов отметил, что это очень «правомерная и своевременная» рекомендация Роспотребнадзора.

«Мы прошли два страшных года, когда умирали люди, была очень большая заболеваемость, поэтому я надеюсь, что россияне понимают, что нужно в первую очередь начинать с себя. Начиная с масок, заканчивая социальной дистанцией, мытьём рук… Самим надо понять, что это реальная опасность, и беречь себя», — объяснил собеседник RT.

По словам парламентария, информирование «должно быть усилено».

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал ношение масок в общественных местах в регионах, где заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 превышает 50 случаев на 100 тыс. жителей.

Отмечается, что в территориальные органы и организации Роспотребнадзора направили соответствующие рекомендации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить