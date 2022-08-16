В ГД назвали правомерными и своевременными рекомендации Роспотребнадзора касательно масок
- РИА Новости
Тумусов отметил, что это очень «правомерная и своевременная» рекомендация Роспотребнадзора.
«Мы прошли два страшных года, когда умирали люди, была очень большая заболеваемость, поэтому я надеюсь, что россияне понимают, что нужно в первую очередь начинать с себя. Начиная с масок, заканчивая социальной дистанцией, мытьём рук… Самим надо понять, что это реальная опасность, и беречь себя», — объяснил собеседник RT.
По словам парламентария, информирование «должно быть усилено».
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал ношение масок в общественных местах в регионах, где заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 превышает 50 случаев на 100 тыс. жителей.
Отмечается, что в территориальные органы и организации Роспотребнадзора направили соответствующие рекомендации.