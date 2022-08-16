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Невролог Тараненко перечислила заболевания из-за работающего вентилятора

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Врач-невролог высшей квалификационной категории клинико-диагностического центра «Мединцентр» Наталья Тараненко рассказала, какие проблемы со здоровьем может спровоцировать работающий в жару вентилятор.
Невролог Тараненко перечислила заболевания из-за работающего вентилятора
  • Gettyimages.ru

«Если вентилятор направлен прямо на человека и работает на высокой мощности, создаются сквозняк и перепад температуры, что может стать причиной летней простуды. Если же и вовсе спать с работающим прибором, то это может негативно сказаться на спине или шее. Ведь во сне их может продуть», — рассказала Тараненко в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По её словам, из-за избыточного высушивания воздуха у человека могут пересыхать слизистые оболочки носа, рта и глаз.

Если человек страдает от аллергии, то длительное пребывание рядом с включённым вентилятором может усугубить его состояние, заключила специалист.

Ранее врач-офтальмолог, эксперт по охране здоровья Госдумы доктор медицинских наук, профессор Татьяна Шилова в беседе с URA.RU назвала цветные линзы потенциально вредными для зрения.

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