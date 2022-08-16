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Кардиолог Юсупова дала рекомендации метеозависимым людям в периоды магнитных бурь

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Кардиолог, терапевт петербургской клинической больницы Святителя Луки Анастасия Юсупова рассказала, какие меры следует предпринять метеозависимым людям и пациентам с хроническими заболеваниями в период магнитной бури.
Кардиолог Юсупова дала рекомендации метеозависимым людям в периоды магнитных бурь
  • Gettyimages.ru

В разговоре с «Петербургским дневником» врач посоветовала метеозависимым людям с хроническими заболеваниями в дни магнитных бурь отложить поездки за рулём, по возможности не спускаться в метро, избегать стрессовых ситуаций.

Пациентам с кардиологическими проблемами Юсупова напомнила о необходимости регулярно принимать лекарства и порекомендовала обращаться к врачу при появлении любых тревожных симптомов, таких как одышка, боли в сердце, понижение давления.

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