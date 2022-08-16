военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Кардиолог Иванов перечислил обследования для диагностики состояния сердца и сосудов

Короткая ссылка
Врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук, эксперт и ведущий телеканала «Доктор» Константин Иванов назвал обследования, которые можно пройти для диагностики состояния сердечно-сосудистой системы.
Кардиолог Иванов перечислил обследования для диагностики состояния сердца и сосудов
  • Gettyimages.ru

Если во время ЭКГ выявлены нарушения, пациенту могут быть назначены различные обследования, сказал специалист в разговоре с kp.ru.

Это, к примеру, УЗИ сердца (или эхокардиография), дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, сокращённо УЗДГ БЦА, проще говоря, УЗИ сосудов шеи.

При подозрении на ишемическую болезнь сердца кардиолог может назначить коронароангиографию. Это современная диагностическая процедура, которая позволяет с высокой долей точности определить, в каком состоянии находятся коронарные артерии.

Важная методика — стрессэхокардиография. А также показательна и сцинтиграфия миокарда, она же радионуклидная диагностика — в покое и под нагрузкой, отметил Иванов.

Ранее травматолог-ортопед Лев Дунаев в разговоре с URA.RU рассказал, что сидячий образ жизни может спровоцировать развитие ряда заболеваний.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить