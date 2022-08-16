Кардиолог Иванов перечислил обследования для диагностики состояния сердца и сосудов

Врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук, эксперт и ведущий телеканала «Доктор» Константин Иванов назвал обследования, которые можно пройти для диагностики состояния сердечно-сосудистой системы.

Если во время ЭКГ выявлены нарушения, пациенту могут быть назначены различные обследования, сказал специалист в разговоре с kp.ru.

Это, к примеру, УЗИ сердца (или эхокардиография), дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, сокращённо УЗДГ БЦА, проще говоря, УЗИ сосудов шеи.

При подозрении на ишемическую болезнь сердца кардиолог может назначить коронароангиографию. Это современная диагностическая процедура, которая позволяет с высокой долей точности определить, в каком состоянии находятся коронарные артерии.

Важная методика — стрессэхокардиография. А также показательна и сцинтиграфия миокарда, она же радионуклидная диагностика — в покое и под нагрузкой, отметил Иванов.

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