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Онищенко высказался за возвращение масочного режима в России

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Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что маски должны быть обязательным атрибутом для граждан в текущей ситуации.
Онищенко высказался за возвращение масочного режима в России
  • Gettyimages.ru

В беседе с НСН Онищенко выразил мнение, что масочный режим должен быть вновь введён в России.

«Всё больше и больше становится граждан, которые соблюдают масочный режим. Сейчас Минздрав передаёт в Сибирь вакцину против гриппа для взрослых. И с этой недели начинаются прививки против гриппа. Поэтому масочный режим — это обязательный атрибут нашего туалета, всегда был, есть и должен быть. Пока мы не научились делать суперуниверсальную вакцину от всех болезней, а её сложно представить даже теоретически, мы должны каждую осень соблюдать масочный режим», — отметил он.

Ранее ФАН сообщало, что в Приморском крае принято решение о частичном вводе обязательного масочного режима из-за роста заболеваемости COVID-19.

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