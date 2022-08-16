Онищенко высказался за возвращение масочного режима в России

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что маски должны быть обязательным атрибутом для граждан в текущей ситуации.

В беседе с НСН Онищенко выразил мнение, что масочный режим должен быть вновь введён в России.

«Всё больше и больше становится граждан, которые соблюдают масочный режим. Сейчас Минздрав передаёт в Сибирь вакцину против гриппа для взрослых. И с этой недели начинаются прививки против гриппа. Поэтому масочный режим — это обязательный атрибут нашего туалета, всегда был, есть и должен быть. Пока мы не научились делать суперуниверсальную вакцину от всех болезней, а её сложно представить даже теоретически, мы должны каждую осень соблюдать масочный режим», — отметил он.

Ранее ФАН сообщало, что в Приморском крае принято решение о частичном вводе обязательного масочного режима из-за роста заболеваемости COVID-19.