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Гематолог Новицкий перечислил особенности геморрагической лихорадки

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Врач-гематолог Андрей Новицкий рассказал, каковы особенности геморрагической лихорадки, а также насколько опасно это заболевание.
Гематолог Новицкий перечислил особенности геморрагической лихорадки
  • globallookpress.com

Термином «гемморагическая лихорадка» объединяется группа острых инфекционных заболеваний. Её переносчиками выступают грызуны, при этом сами они не подвержены вирусу, объяснил специалист в интервью Пятому каналу.

Как только организм сталкивается с вирусом, возникают несколько синдромов: общей интоксикации, воспаления соединительной ткани и гемморагический, сказал врач.

«Чаще всего протекает не в тяжёлой форме. Летальность составляет от 1 до 15%, и связана эта летальность с осложнениями, которые могут развиться», — отметил Новицкий.

Ранее кандидат медицинских наук Андрей Пылёв, врач-онколог, член европейского общества клинических онкологов ESMO, в разговоре с URA.RU заявил, что после удаления родинок без соответствующих анализов у пациента может появиться злокачественная опухоль.

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