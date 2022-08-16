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В Подмосковье пройдёт более 80 посвящённых сбору урожая ярмарок

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В Подмосковье в августе пройдёт более 80 ярмарок, посвящённых школьному сезону и сбору урожая.
В Подмосковье пройдёт более 80 посвящённых сбору урожая ярмарок
  • Gettyimages.ru

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, на ярмарках можно будет купить всё для школы — форму, канцтовары, ранцы и прочее.

«В последний летний месяц для родителей школьников начинается время подготовки к учебному году. Чтобы помочь им сделать это как можно быстрее и выгоднее, в Коломне, Лобне, Лотошине, Луховицах, Пущине, Серебряных Прудах, Шаховской и Электростали будут работать школьные базары», — рассказал министр Владислав Мурашов.

А в честь Медового, Яблочного и Хлебного Спасов, которые отмечают в августе, в Богородском, Ленинском, Рузском и Пушкинском округах, Лотошине, Лыткарине и Серпухове организуют тематические ярмарки «Спас-2022».

Ранее телеканал «360» сообщал, что в августе в Московской области пройдёт более 140 фермерских ярмарок.

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