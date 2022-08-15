Нарушение системы вентиляции стало причиной отравления людей в жилом доме в Москве

Нарушения при переоборудовании системы вентиляции стали причиной отравления людей в жилом доме в Москве. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.

«По предварительным данным, неправомерное переустройство системы вентиляции в ванной комнате стало причиной инцидента в многоквартирном доме», — говорится в заявлении в Telegram.

Отмечается, что в ванной комнате был установлен электровентилятор, использование которого запрещено в помещениях с газовым оборудованием.

«При включённом электровентиляторе может нарушаться естественная вентиляция многоквартирного дома, что способствует накоплению CO2 (углекислого газа. — RT)», — отмечается в тексте.

Накануне три человека пострадали от неизвестного вещества в доме на юго-востоке Москвы.

Позднее сообщалось, что в подъезде дома обнаружили пары синильной кислоты.