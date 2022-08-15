Биохимик Горюшкин прокомментировал сообщения об отравлении людей на юго-востоке Москвы

Эксперт в области биохимии Геннадий Горюшкин прокомментировал сообщения об отравлении людей на юго-востоке Москвы.

В беседе с Пятым каналом он заявил, что обычно метан представляют себе как простой газ, но важно учитывать, что метан образуется с помощью микробов, которые могут быть совершенно разными.

Также эксперт отметил, что метансодержащие газовые образования способны подняться на любую высоту.

«Проблема здесь в другом: как это уловить стандартными химическими методами?» — сказал Горюшкин.

По его словам, влияние может оказать и жаркая погода.

Ранее сообщалось, что в подъезде дома на юго-востоке Москвы, где накануне отравились три человека, обнаружили пары синильной кислоты.