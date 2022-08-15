В Забайкальском крае зафиксировали 95 случаев COVID-19 за сутки

В Забайкальском крае зафиксировали 95 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 170 953. Выздоровели 167 496 жителей, в том числе 16 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Бурятии вернули действие масочного режима, передаёт НСН со ссылкой на замглавы регионального управления Роспотребнадзора Елену Кузьмину.

Соответствующее решение принято на заседании оперштаба. Ношение масок вводится в медорганизациях, общественных местах и на транспорте.

Ранее врач — кардиолог, геронтолог, гериатр доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.