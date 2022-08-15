В Оренбургской области подтвердили 201 случай COVID-19 за сутки

В Оренбургской области подтвердили 201 случай COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 219 927 жителей, выздоровели 214 014, в том числе 79 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Ставропольском крае выявили 43 случая коронавирусной инфекции за сутки, передаёт newstracker.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. Больше всего заболевших (17 человек) — в Ессентуках.

Общее число заболевших в регионе достигло 204,2 тыс.

Ранее кардиолог, геронтолог, гериатр доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.