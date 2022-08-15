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СК России возобновил расследование против причастных к похищению лётчика Ярошенко лиц

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Следственный комитет России возобновил уголовное дело против 22 лиц из США и Либерии и ряда компаний, причастных к похищению российского лётчика Константина Ярошенко.

«Мне позвонили из ростовского СК... Это дело в отношении 22 граждан США и Либерии, а также компаний, которые причастны к моему похищению, пыткам и нарушению ряда международных законов и конвенций, в том числе законодательства России, США, Украины и Либерии», — сказал он в комментарии ТАСС.

Ярошенко отметил, что уже давал показания по этому делу, когда находился в Ростове-на-Дону.

27 апреля стало известно, что Россия и США провели обмен Тревора Рида на Константина Ярошенко.

Лётчик сообщил о планах в ближайшее время заняться общественной работой и содействовать возвращению из заключения россиян.

Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что в России продолжат борьбу за освобождение и возвращение на родину Виктора Бута, рассматриваются разные формы, включая обмен.

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