СК России возобновил расследование против причастных к похищению лётчика Ярошенко лиц
«Мне позвонили из ростовского СК... Это дело в отношении 22 граждан США и Либерии, а также компаний, которые причастны к моему похищению, пыткам и нарушению ряда международных законов и конвенций, в том числе законодательства России, США, Украины и Либерии», — сказал он в комментарии ТАСС.
Ярошенко отметил, что уже давал показания по этому делу, когда находился в Ростове-на-Дону.
27 апреля стало известно, что Россия и США провели обмен Тревора Рида на Константина Ярошенко.
Лётчик сообщил о планах в ближайшее время заняться общественной работой и содействовать возвращению из заключения россиян.
Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что в России продолжат борьбу за освобождение и возвращение на родину Виктора Бута, рассматриваются разные формы, включая обмен.