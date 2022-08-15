МГУ занял первое место среди вузов России в рейтинге ARWU

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) занял лидирующую позицию среди десяти российских вузов в Академическом рейтинге университетов мира (ARWU).

«В топ-1000 рейтинга ARWU 2022 года вошли десять российских университетов, впервые в топ-1000 попал Сколковский институт науки и технологий. МГУ опередил все российские вузы и попал в интервал 101—150-е место в мире», — сообщает РИА Новости со ссылкой на данные консалтинговой компании ShanghaiRanking.

Отмечается, что на протяжении 20 лет полный рейтинг возглавляет Гарвардский университет, Стэнфордский университет — на втором месте. Тройку лучших вузов замыкает Массачусетский технологический институт (MIT).

В топ-10 также включили Кембриджский университет, Калифорнийский университет в Бёркли, Принстон, Оксфорд и Колумбийский университет.

В 2021 году Москва попала в топ-100 лучших городов мира для студентов по версии британской консалтинговой компании Studee.

В 2022 году российская столица заняла четвёртое место среди городов мира по количеству молодых предпринимателей — победителей и номинантов списка Forbes 30 Under 30.