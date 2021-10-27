Москва попала в список 100 лучших городов мира для студентов

Москва попала в топ-100 лучших городов мира для студентов по версии британской консалтинговой компании Studee.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Отмечается, что специалисты принимали во внимание среднюю стоимость жизни и аренды жилья в рассматриваемых городах, скорость интернета, количество вузов, входящих в международные рейтинги.

Также учитывалось число молодых людей 15—24 лет, качество и доступность продуктов питания, уровень жизни, безопасности и свободы слова.

Как уточняется, Москва в данном рейтинге заняла 84-е место. Санкт-Петербург оказался на 98-м, Новосибирск — на 99-м, Томск — на 100-м.

Лидируют в списке Токио, Мельбурн, Сеул, Квебек и Аделаида.

Ранее НСН сообщала, что власти Москвы прокомментировали позиции столицы в международных рейтингах в 2021 году.