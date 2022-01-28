Москва попала в рейтинг городов по числу молодых предпринимателей

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Москва заняла четвёртое место среди городов мира по количеству молодых предпринимателей — победителей и номинантов списка Forbes 30 Under 30.
Москва попала в рейтинг городов по числу молодых предпринимателей
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на официальный портал Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

«В Москве сегодня живёт 51 победитель и номинант Forbes 30 Under 30. По этому показателю российская столица смогла обойти Лос-Анджелес, Чикаго, Берлин и Торонто, уступив только Лондону, Нью-Йорку и Сан-Франциско», — сказал заммэра Москвы Владимир Ефимов.

В свою очередь, МГУ им. М.В. Ломоносова занял седьмое место в мировом рейтинге по количеству учившихся в нём молодых предпринимателей из списка Forbes, добавил Ефимов.

МГУ обошёл Кембриджский, Колумбийский и Пенсильванский университеты, которые входят в топ-20 лучших вузов мира.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало о XIX форуме субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедшем в Санкт-Петербурге в декабре 2021 года.

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