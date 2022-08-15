В Минтрансе начали разработку правил перестановки запчастей между самолётами

Минтранс России начал разрабатывать поправки в законодательство, которые позволят авиакомпаниям переставлять запчасти с одних самолётов на другие в целях поддержания исправности авиапарка.

«Минтранс... уже разрабатывает соответствующие поправки в ФАП-285. Ожидается, что они могут быть утверждены в марте 2023 года», — сообщают «Известия» со ссылкой на копию письма президента Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимира Тасуна в министерство и на близкие к ведомству источники.

Тасун отметил, что такие меры будут полезны, когда на двух самолётах одновременно будет зафиксирован отказ одного из компонентов. В этом случае можно будет разрешить переставить запчасть из одного самолёта на другой, чтобы по крайней мере один из них полетел в исправном состоянии.

АЭВТ предлагает одобрить такую процедуру между самолётами разных авиакомпаний.

В марте стало известно, что запрет на поставки иностранных комплектующих привёл к сдвигу на год или два сроков начала серийного производства самолётов SSJ-100 и МС-21.

Глава Минпромторга Денис Мантуров позже заявил, что ведомство не ожидает дефицита запасных частей к самолёту SSJ-100 в текущем году.