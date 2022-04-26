Минпромторг не ожидает дефицита запчастей к самолёту SSJ-100 в 2022 году

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Минпромторг не ожидает дефицита запасных частей к самолёту SSJ-100 в текущем году, заявил глава министерства Денис Мантуров.
Минпромторг не ожидает дефицита запчастей к самолёту SSJ-100 в 2022 году
  • РИА Новости
  • © Илья Наймушин

«Что касается этого года, здесь проблем мы не видим: имею в виду достаточный запас расходных агрегатов, компонентов, которые используются при техническом обслуживании, при выходе из строя каких-то агрегатов», — приводит ТАСС слова Мантурова в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, большая часть использующих самолёт компаний встроились в общую систему послепродажного обслуживания.

В марте стало известно, что запрет на поставки иностранных комплектующих привёл к сдвигу на год или два сроков начала серийного производства самолётов SSJ-100 и МС-21.

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