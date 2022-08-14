Экономист Завьялов предупредил россиян о сезонном подорожании цен на ряд продуктов

Как во многих других странах, в России осенью традиционно подорожают продукты, заявил завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В.Плеханова Дмитрий Завьялов.

По его словам, есть вероятность удорожания в сравнении с летними ценами стоимости молочной продукции, яиц, колбасных изделий и овощей.

При этом цены на рыбу и свинину обычно растут к концу года, а птица дорожает осенью. Фрукты дорожают с мая по июнь, а в августе и сентябре становятся более доступными.

«В качестве ценового маркера иногда приводят цены на хлеб и соотносят их с урожаем, но надо понимать, что «зерновая» составляющая в себестоимости хлеба не настолько велика, как кажется», — добавил он в комментарии агентству «Прайм».

Завьялов пояснил, что как и большинство продуктов, хлеб дорожает из-за роста цен на газ, электричество, логистику и оплату труда.

Ранее Министерство сельского хозяйства России заявило, что кредитование сезонных полевых работ в стране с начала 2022 года увеличилось на 34,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года.

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в ходе пленарной сессии «Всероссийского дня поля — 2022» заявил о готовности властей увеличить прямую поддержку аграриев.