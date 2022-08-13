В Оренбургской области выявили 169 случаев коронавируса за сутки

В Оренбургской области выявили 169 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56.

С начала пандемии в регионе заболели 219 537 жителей. Выздоровели 213 849 человек, в том числе 89 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Ростовской области зарегистрировали 504 случая COVID-19 за сутки, передаёт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. Общее число заболевших в регионе достигло 386,6 тыс.

Ранее врач-кардиолог, геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.