В Москве разработали тесты для выявления вируса оспы обезьян и антител к нему

Компания из особой экономической зоны «Технополис Москва» разработала тест-системы для выявления вируса оспы обезьян и антител к нему.

Как сообщили в пресс-службе столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики, система позволит быстро распознать инфекцию на ранних сроках заболевания.

«Так, один из резидентов технополиса «Москва» разработал инновационные тест-системы для выявления антигена вируса оспы обезьян в лабораторных условиях специальным методом, а также экспресс-тесты для определения как самого вируса, так и антител к инфекции», — цитирует РИА Новости руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

Компания создала три новые тест-системы: первая диагностирует заболевания методом иммуноферментного анализа в лабораторных условиях за 40 минут, вторая выявляет антиген вируса оспы обезьян на ранних стадиях заражения за 15—20 минут, третья показывает наличие антител IgM и IgG (то есть иммунный ответ организма к опасному вирусу) также в течение 15—20 минут.

Как сообщается, продукция, разработанная компанией «ИМБИАН ЛАБ», находится в стадии готовности для проведения клинических испытаний и дальнейшей регистрации.

Единственного в России пациента с оспой обезьян выписали из больницы в Санкт-Петербурге 2 августа.