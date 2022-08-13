Эксперт Ногайлиева: работающие пенсионеры имеют право на два дня для диспансеризации

Работающие пенсионеры по российскому законодательству имеют право на два выходных дня с сохранением среднего заработка при прохождении диспансеризации. Об этом сообщила агентству «Прайм» ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

По её словам, ст. 185.1 Трудового кодекса России позволяет работающим пенсионерам взять один раз в год два дня на прохождение диспансеризации с сохранением места работы и среднего заработка.

Также Ногайлиева сообщила, что работающие пенсионеры могут получить имущественные вычеты на приобретение или строительство недвижимости.

Ранее в Пенсионном фонде России заявили, что перерасчёт страховых пенсий для работающих пенсионеров в августе коснётся около 10 млн человек.