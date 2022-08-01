ПФР: перерасчёт страховых пенсий в августе затронет около 10 млн работающих пенсионеров

Перерасчёт страховых пенсий для работающих пенсионеров в августе коснётся около 10 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

«С 1 августа пенсионеры, работавшие в 2021 году, начнут получать страховую пенсию в увеличенном размере в результате ежегодного перерасчёта. По предварительным данным, перерасчет коснется около 10 млн пенсионеров», — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что увеличение страховой пенсии произойдёт автоматически, поэтому обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

Размер прибавки будет зависеть от зарплаты пенсионера в 2021 году.

Ранее в отделении ПФР по городу Москве и Московской области сообщили, что традиционный перерасчёт пенсий для работающих пенсионеров ожидается в августе.