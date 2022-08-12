В Ленобласти зафиксировали 605 случаев COVID-19 за сутки

В Ленинградской области зафиксировали 605 случаев COVID-19 за сутки. Выздоровели 214 человек.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на оперативный штаб.

Госпитализирован за минувшие 24 часа 21 пациент.

Также стало известно, что в Краснодарском крае выявили 826 случаев коронавируса за сутки, передаёт kp.ru со ссылкой на оперштаб.

Больше всего заболевших — в Краснодаре (244 человека), а также в Сочи и Новороссийске.

Ранее врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов посоветовал носить маски при малейших признаках заболевания.