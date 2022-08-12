В Волгоградской области подтвердили 163 случая COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на оперативный штаб.
С начала пандемии в регионе заболел 229 001 человек.
Также стало известно, что в Пермском крае выявили 459 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт URA.RU со ссылкой на сайт регионального правительства. Заболевшие диагностированы на 32 территориях.
Ранее врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) доктор медицинских наук Владимир Неронов посоветовал носить маски при малейших признаках заболевания.