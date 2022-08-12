В Волгоградской области подтвердили 163 случая COVID-19 за сутки

В Волгоградской области подтвердили 163 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболел 229 001 человек.

Также стало известно, что в Пермском крае выявили 459 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт URA.RU со ссылкой на сайт регионального правительства. Заболевшие диагностированы на 32 территориях.

Ранее врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) доктор медицинских наук Владимир Неронов посоветовал носить маски при малейших признаках заболевания.