В Иркутской области зарегистрировали 403 случая COVID-19 за сутки

В Иркутской области зарегистрировали 403 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 302 163.

«В больницах региона лечение проходят 412 пациентов. Это на 30 человек больше по сравнению с предыдущим днём», — заявили в штабе.

С начала пандемии выздоровел 295 431 житель, в том числе 154 за минувшие 24 часа.

В целом в России за сутки выявили 27 810 случаев коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) доктор медицинских наук Владимир Неронов посоветовал носить маски при малейших признаках заболевания.