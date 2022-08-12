В Кировской области выявили 53 случая COVID-19 за сутки
- Gettyimages.ru
- © Bloomberg Creative
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.
Госпитализированы за минувшие 24 часа восемь человек.
Также стало известно, что в Санкт-Петербурге зарегистрировали 3229 случаев коронавируса, передают «Невские новости» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.
Ранее врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов посоветовал носить маски при малейших признаках заболевания.