В Кировской области выявили 53 случая COVID-19 за сутки

В Кировской области выявили 53 случая COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 49 жителей.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Госпитализированы за минувшие 24 часа восемь человек.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге зарегистрировали 3229 случаев коронавируса, передают «Невские новости» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Ранее врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов посоветовал носить маски при малейших признаках заболевания.