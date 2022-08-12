В Татарстане выявили 85 новых случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные федерального оперштаба.
11 человек выздоровели в течение суток, летальных случаев нет.
Наряду с этим стало известно, что в Севастополе за сутки выявили 91 новый случай заболевания. Об этом пишет ИА SevastopolMedia.
Восемь человек госпитализировали, один пациент скончался.
Ранее врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов посоветовал носить маски при малейших признаках заболевания.