В Татарстане выявили 85 новых случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 85 новых случаев коронавирусной инфекции, госпитализировали 55 человек.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные федерального оперштаба.

11 человек выздоровели в течение суток, летальных случаев нет.

Наряду с этим стало известно, что в Севастополе за сутки выявили 91 новый случай заболевания. Об этом пишет ИА SevastopolMedia.

Восемь человек госпитализировали, один пациент скончался.

Ранее врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов посоветовал носить маски при малейших признаках заболевания.