В Подмосковье с начала года реабилитацию прошли свыше 30 тысяч жителей с инвалидностью
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Министерства социального развития Московской области.
Как рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина, каждый из пациентов имеет поддерживающую и положительную динамику.
На реализацию мер социальной поддержки для инвалидов, которые включают более 120 услуг в различных формах обслуживания, в Подмосковье выделено около 7,4 млрд рублей. В терапии применяются уникальные экзоскелеты, иммерсионные ванны, галокамеры, сенсорные комнаты, аппараты «Корвит», костюмы «Регент», динамические параподиумы и многое другое.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области многодетные и семьи с невысоким уровнем дохода получили выплаты к 1 сентября. Их начали перечислять 10 августа.