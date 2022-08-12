В Подмосковье с начала года реабилитацию прошли свыше 30 тысяч жителей с инвалидностью

В Подмосковье с начала года реабилитацию прошли свыше 30 тыс. жителей с инвалидностью, из которых более 25 тыс. — взрослые и около 5 тыс. — это дети.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Министерства социального развития Московской области.

Как рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина, каждый из пациентов имеет поддерживающую и положительную динамику.

На реализацию мер социальной поддержки для инвалидов, которые включают более 120 услуг в различных формах обслуживания, в Подмосковье выделено около 7,4 млрд рублей. В терапии применяются уникальные экзоскелеты, иммерсионные ванны, галокамеры, сенсорные комнаты, аппараты «Корвит», костюмы «Регент», динамические параподиумы и многое другое.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области многодетные и семьи с невысоким уровнем дохода получили выплаты к 1 сентября. Их начали перечислять 10 августа.