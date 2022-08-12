Фитнес-тренер Гуляева посоветовала есть за 1,5—2 часа до занятий спортом

Фитнес-тренер Юлия Гуляева рассказала, что во избежание дискомфорта во время тренировки нужно есть примерно за 1,5—2 часа до физической нагрузки.

«Дело в том, что во время тренировки кровоток перераспределяется от внутренних органов (в частности, от ЖКТ) к мышцам, поэтому, если пища не успеет перевариться до тренировки, могут возникнуть неприятные ощущения во время занятий», — объяснила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, если до тренировки поесть не получается (например, она рано утром), то лучше выполнить её натощак.

Однако в этом случае следует отказаться от высокоинтенсивных и энергозатратных тренировок, чтобы не спровоцировать резкое падение уровня глюкозы в крови.

Ранее заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов в беседе с НСН напомнил о вреде работы в ночное время.