военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Фитнес-тренер Гуляева посоветовала есть за 1,5—2 часа до занятий спортом

Короткая ссылка
Фитнес-тренер Юлия Гуляева рассказала, что во избежание дискомфорта во время тренировки нужно есть примерно за 1,5—2 часа до физической нагрузки.
Фитнес-тренер Гуляева посоветовала есть за 1,5—2 часа до занятий спортом
  • Gettyimages.ru
  • © 10'000 Hours

«Дело в том, что во время тренировки кровоток перераспределяется от внутренних органов (в частности, от ЖКТ) к мышцам, поэтому, если пища не успеет перевариться до тренировки, могут возникнуть неприятные ощущения во время занятий», — объяснила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, если до тренировки поесть не получается (например, она рано утром), то лучше выполнить её натощак.

Однако в этом случае следует отказаться от высокоинтенсивных и энергозатратных тренировок, чтобы не спровоцировать резкое падение уровня глюкозы в крови.

Ранее заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов в беседе с НСН напомнил о вреде работы в ночное время.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить