Фитнес-тренер Гуляева посоветовала есть за 1,5—2 часа до занятий спортом
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«Дело в том, что во время тренировки кровоток перераспределяется от внутренних органов (в частности, от ЖКТ) к мышцам, поэтому, если пища не успеет перевариться до тренировки, могут возникнуть неприятные ощущения во время занятий», — объяснила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, если до тренировки поесть не получается (например, она рано утром), то лучше выполнить её натощак.
Однако в этом случае следует отказаться от высокоинтенсивных и энергозатратных тренировок, чтобы не спровоцировать резкое падение уровня глюкозы в крови.
Ранее заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов в беседе с НСН напомнил о вреде работы в ночное время.