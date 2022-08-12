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В Альянсе турагентств рассказали, сколько можно будет вернуть за поездки на Дальний Восток

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Вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян рассказал, что за поездки на Дальний Восток можно вернуть до 40 тыс. рублей в рамках осеннего этапа программы туристического кешбэка.
В Альянсе турагентств рассказали, сколько можно будет вернуть за поездки на Дальний Восток
  • globallookpress.com
  • © Andrey Nekrasov/imageBROKER.com

В беседе с «Известиями» Мкртчян рассказал, что повышение планки кешбэка сможет привлечь на Дальний Восток больше туристов.

«Изменилось то, что за туры на Дальний Восток теперь можно вернуть до 40 тыс. рублей вместо 20 тыс. Это очень правильное решение, потому что туры туда стоят раза в три-четыре дороже, чем по европейской части России. Авиабилеты и вертолётные экскурсии забирают на себя львиную часть трат. На ту же Камчатку нет смысла ехать без вертолётной экскурсии: дальше Петропавловска-Камчатского вы не уедете», — объяснил он.

В остальном условия участия в программе не изменились: приобретая билеты с 25 августа, туристы смогут вернуть 20% от стоимости поездки с заездом с 1 октября по 25 декабря, но не более 20 тыс. рублей. 

Ранее с Ростуризме заявили, что продажи туров по России в рамках осеннего этапа туристического кешбэка продлятся с 25 августа до 10 сентября.

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