Врач Маневич назвал внутриканальные наушники вредными для здоровья

Врач высшей категории, оториноларинголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Маневич рассказал, какие наушники представляют опасность для здоровья.

В разговоре с «Газетой.Ru» специалист заявил, что самые вредные наушники — внутриканальные.

«Они могут нанести вред слуху человека, так как направляют звук прямо на барабанную перепонку. Направленный звук приводит к избыточному звуковому давлению, которое может вызвать повреждение слухового нерва», — отметил Маневич.

В связи с этим он посоветовал использовать полноразмерные наушники.

Ранее врач-офтальмолог, эксперт по охране здоровья Госдумы, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Шилова в беседе с URA.RU назвала цветные линзы потенциально вредными для зрения.