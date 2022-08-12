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Врач Маневич назвал внутриканальные наушники вредными для здоровья

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Врач высшей категории, оториноларинголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Маневич рассказал, какие наушники представляют опасность для здоровья.
Врач Маневич назвал внутриканальные наушники вредными для здоровья
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

В разговоре с «Газетой.Ru» специалист заявил, что самые вредные наушники — внутриканальные.

«Они могут нанести вред слуху человека, так как направляют звук прямо на барабанную перепонку. Направленный звук приводит к избыточному звуковому давлению, которое может вызвать повреждение слухового нерва», — отметил Маневич.

В связи с этим он посоветовал использовать полноразмерные наушники. 

Ранее врач-офтальмолог, эксперт по охране здоровья Госдумы, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Шилова в беседе с URA.RU назвала цветные линзы потенциально вредными для зрения.

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