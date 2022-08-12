Врач Маневич назвал внутриканальные наушники вредными для здоровья
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В разговоре с «Газетой.Ru» специалист заявил, что самые вредные наушники — внутриканальные.
«Они могут нанести вред слуху человека, так как направляют звук прямо на барабанную перепонку. Направленный звук приводит к избыточному звуковому давлению, которое может вызвать повреждение слухового нерва», — отметил Маневич.
В связи с этим он посоветовал использовать полноразмерные наушники.
Ранее врач-офтальмолог, эксперт по охране здоровья Госдумы, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Шилова в беседе с URA.RU назвала цветные линзы потенциально вредными для зрения.