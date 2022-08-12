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В Подмосковье свыше 30 тысяч инвалидов прошли реабилитацию в этом году

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С начала 2022 года реабилитацию на территории Московской области прошли более 30 тыс. жителей с ограниченными возможностями здоровья.
В Подмосковье свыше 30 тысяч инвалидов прошли реабилитацию в этом году
  • Gettyimages.ru
  • © RUNSTUDIO

«Из них более 25 тыс. — это взрослые и около 5 тыс. человек — это дети-инвалиды. Каждый из них прошёл реабилитацию под чутким наблюдением наших специалистов и имеет поддерживающую и положительную динамику», — сообщила в разговоре с РИАМО вице-губернатор области Ирина Каклюгина.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова в беседе с ФАН поддержала инициативу о бесплатном питании для детей-инвалидов в школах.

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