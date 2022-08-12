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Стоматолог Жук напомнил о рисках постоянного использования зубочисток

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Стоматолог, основатель клиники OrthoLike Андрей Жук рассказал, что постоянное использование зубочисток может привести к атрофии десны.
Стоматолог Жук напомнил о рисках постоянного использования зубочисток
  • Gettyimages.ru
  • © Sven Krobot / EyeEm

В беседе с «Газетой.Ru» Жук объяснил, что зубочистки не могут эффективно очищать межзубное пространство.

«Зубочистка — это достаточно агрессивное приспособление, которое с лёгкостью может травмировать десну. Это может привести к развитию воспаления, появлению отёка и другим неприятным последствиям», — рассказал он.

Врач добавил, что мелкие частицы зубочистки могут застревать между зубами, проникать под десну и провоцировать микробное воспаление и другие проблемы, которые могут грозить атрофией десневого сосочка — участка десны, располагающегося между двумя соседними зубами.

Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в разговоре с URA.RU рассказал, какие полезные элементы стоит употреблять человеку для здоровой работы кишечника.

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