Стоматолог Жук напомнил о рисках постоянного использования зубочисток
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В беседе с «Газетой.Ru» Жук объяснил, что зубочистки не могут эффективно очищать межзубное пространство.
«Зубочистка — это достаточно агрессивное приспособление, которое с лёгкостью может травмировать десну. Это может привести к развитию воспаления, появлению отёка и другим неприятным последствиям», — рассказал он.
Врач добавил, что мелкие частицы зубочистки могут застревать между зубами, проникать под десну и провоцировать микробное воспаление и другие проблемы, которые могут грозить атрофией десневого сосочка — участка десны, располагающегося между двумя соседними зубами.
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