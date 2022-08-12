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Росздравнадзор проверяет сообщения о смерти ребёнка на фоне приёма «Золгенсмы»

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Росздравнадзор проверяет сообщения о смерти ребёнка в России на фоне приёма препарата для лечения спинальной мышечной атрофии «Золгенсма».
Росздравнадзор проверяет сообщения о смерти ребёнка на фоне приёма «Золгенсмы»
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Росздравнадзор проводит комплексную оценку обстоятельств причин гибели ребёнка на фоне приёма препарата «Золгенсма» в России, о чем ранее сообщалось в СМИ», — заявили в Росздравнадзоре.

Ранее РИА Новости со ссылкой на заявление швейцарской фирмы — производителя лекарства Novartis заявило, что два ребёнка в России и Казахстане умерли при лечении спинальной мышечной атрофии с помощью препарата «Золгенсма».

В июле сообщалось, что применяемый для лечения спинальной мышечной атрофии препарат «Золгенсма» официально появился в России. 

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