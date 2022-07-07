Применяемый для лечения СМА препарат «Золгенсма» официально появился в России

Применяемый для лечения спинальной мышечной атрофии препарат «Золгенсма» официально появился в России. Об этом сообщил оператор системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«Первые упаковки «Золгенсма» получили маркировку и поступили в гражданский оборот. Это следует из данных системы «Честный знак». Три упаковки препарата уже использовали столичная Морозовская детская больница и Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей», — цитирует РИА Новости сообщение.

В конце прошлого года стало известно, что за счёт фонда «Круг добра» более 1 тыс. детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) уже получают помощь, для 22 из них закуплен самый дорогой препарат в мире — «Золгенсма».

Председатель экспертного совета фонда «Круг добра» Александр Румянцев, говоря о работе организации, отметил, что СМА — первое заболевание, которое было рассмотрено, как только фонд был организован.