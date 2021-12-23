Фонд «Круг добра» закупил препарат «Золгенсма» для 22 детей со СМА

За счёт фонда «Круг добра» более тысячи детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) уже получают помощь, для 22 из них закуплен самый дорогой препарат в мире «Золгенсма». Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.

«В настоящее время по линии президентского фонда «Круг добра» помощь получают 1085 детей со спинальной мышечной атрофией, которым по медицинским показаниям назначено лечение одним из трёх имеющихся на рынке препаратов — «Спинраза», «Эврисди» и «Золгенсма», — приводит Интерфакс сообщение.

Как отмечается, для 22 из этих детей за счёт средств фонда «Круг добра» закуплен препарат «Золгенсма».

В Минздраве уточнили, что 20 детей уже получили данное лекарство.

Министерство здравоохранения России зарегистрировало лекарство «Золгенсма» для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) у детей, которое является самым дорогим в мире и включено в Книгу рекордов Гиннесса.

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