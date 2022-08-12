Novartis: в России при лечении СМА препаратом «Золгенсма» умер ребёнок

Два ребёнка в России и Казахстане умерли при лечении спинальной мышечной атрофии с помощью препарата «Золгенсма».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление швейцарской фирмы-производителя лекарства Novartis.

Уточняется, что смерти зафиксированы из-за острой печёночной недостаточности, наступившей после пяти-шести недель введения препарата.

Ранее стало известно, что применяемый для лечения спинальной мышечной атрофии препарат «Золгенсма» официально появился в России.

Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец в беседе с RT прокомментировала официальное появление в России препарата для лечения спинальной мышечной атрофии «Золгенсма».