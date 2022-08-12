Кардиолог Шляхто рассказал об опасности самовольной отмены терапии при болезнях сердца

Главный внештатный кардиолог Минздрава России, академик РАН Евгений Шляхто рассказал, почему пациентам с сердечно-сосудистыми проблемами важно принимать назначенные врачом препараты даже после наступившего улучшения самочувствия.

В разговоре с «Российской газетой» врач пояснил, что зачастую люди не осведомлены или не понимают, насколько важно выполнить полный курс лечения, строго следуя назначениям врача.

Современная терапия во многих случаях требует пожизненного приёма некоторых лекарств, например при ишемической болезни, отметил он.

«Большинство сердечно-сосудистых заболеваний — хронические состояния, поэтому соблюдение рекомендуемого режима приёма лекарств, даже в условиях кажущегося благополучия, улучшения состояния здоровья, является чрезвычайно важной задачей, направленной на снижение частоты развития грозных осложнений», — подчеркнул Шляхто.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.