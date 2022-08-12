военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Кардиолог Шляхто рассказал об опасности самовольной отмены терапии при болезнях сердца

Короткая ссылка
Главный внештатный кардиолог Минздрава России, академик РАН Евгений Шляхто рассказал, почему пациентам с сердечно-сосудистыми проблемами важно принимать назначенные врачом препараты даже после наступившего улучшения самочувствия.
Кардиолог Шляхто рассказал об опасности самовольной отмены терапии при болезнях сердца
  • Gettyimages.ru
  • © Portra

В разговоре с «Российской газетой» врач пояснил, что зачастую люди не осведомлены или не понимают, насколько важно выполнить полный курс лечения, строго следуя назначениям врача.

Современная терапия во многих случаях требует пожизненного приёма некоторых лекарств, например при ишемической болезни, отметил он.

«Большинство сердечно-сосудистых заболеваний — хронические состояния, поэтому соблюдение рекомендуемого режима приёма лекарств, даже в условиях кажущегося благополучия, улучшения состояния здоровья, является чрезвычайно важной задачей, направленной на снижение частоты развития грозных осложнений», — подчеркнул Шляхто.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить