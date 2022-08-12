военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Врач Вечорко назвал различия между понятиями «помощь» и «услуга» в медицине

Короткая ссылка
Главный врач городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Депздрава Москвы Валерий Вечорко ответил на вопрос, чем «медицинская помощь» отличается от «медицинских услуг».
Врач Вечорко назвал различия между понятиями «помощь» и «услуга» в медицине
  • Gettyimages.ru
  • © webphotographeer

С точки зрения существующего законодательства медицинская услуга представляет собой экономико-правовую категорию, а медицинская помощь — профессионально-нравственную, отметил врач в разговоре с «Российской газетой».

«Медицинские услуги» пусть остаются как термин для нормативных и экономических документов. А в обществе звучит единственное понятное и приемлемое обозначение для медработников и пациентов — медицинская помощь. Врач — это призвание, это образ жизни, это великое служение. Но не обслуживание!» — подчеркнул Вечорко.

Ранее «Известия» сообщали, что рентгенологи Москвы создали разработку системы ГОСТа для тестирования искусственного интеллекта в медицине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить