Врач Вечорко назвал различия между понятиями «помощь» и «услуга» в медицине

Главный врач городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Депздрава Москвы Валерий Вечорко ответил на вопрос, чем «медицинская помощь» отличается от «медицинских услуг».

С точки зрения существующего законодательства медицинская услуга представляет собой экономико-правовую категорию, а медицинская помощь — профессионально-нравственную, отметил врач в разговоре с «Российской газетой».

«Медицинские услуги» пусть остаются как термин для нормативных и экономических документов. А в обществе звучит единственное понятное и приемлемое обозначение для медработников и пациентов — медицинская помощь. Врач — это призвание, это образ жизни, это великое служение. Но не обслуживание!» — подчеркнул Вечорко.

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