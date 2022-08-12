Врач Вечорко назвал различия между понятиями «помощь» и «услуга» в медицине
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С точки зрения существующего законодательства медицинская услуга представляет собой экономико-правовую категорию, а медицинская помощь — профессионально-нравственную, отметил врач в разговоре с «Российской газетой».
«Медицинские услуги» пусть остаются как термин для нормативных и экономических документов. А в обществе звучит единственное понятное и приемлемое обозначение для медработников и пациентов — медицинская помощь. Врач — это призвание, это образ жизни, это великое служение. Но не обслуживание!» — подчеркнул Вечорко.
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