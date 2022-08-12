Офтальмолог Азнаурян назвал некоторые причины проблем со зрением у детей

Доктор медицинских наук, профессор, президент Ассоциации офтальмологов-страбизмологов Игорь Азнаурян рассказал о факторах, влияющих на зрение у детей.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» специалист объяснил, что мышца, которая обеспечивает хорошее зрение, окончательно формируется лишь к семи-восьми годам.

Если ребёнок начинает напрягать глаза раньше этого возраста на постоянной основе (например, если он начинает рано читать), у него могут возникнуть проблемы со зрением, добавил Азнаурян.

Также он предупредил, что детям до семи лет не рекомендуется смотреть видео на гаджетах более 30—40 минут в день.

Ранее психолог, советник председателя общественного объединения «Нутрициологи России» Екатерина Яковлева в беседе с ФАН перечислила факторы, которые могут провоцировать расстройство пищевого поведения у детей.