Офтальмолог Азнаурян назвал некоторые причины проблем со зрением у детей
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В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» специалист объяснил, что мышца, которая обеспечивает хорошее зрение, окончательно формируется лишь к семи-восьми годам.
Если ребёнок начинает напрягать глаза раньше этого возраста на постоянной основе (например, если он начинает рано читать), у него могут возникнуть проблемы со зрением, добавил Азнаурян.
Также он предупредил, что детям до семи лет не рекомендуется смотреть видео на гаджетах более 30—40 минут в день.
Ранее психолог, советник председателя общественного объединения «Нутрициологи России» Екатерина Яковлева в беседе с ФАН перечислила факторы, которые могут провоцировать расстройство пищевого поведения у детей.