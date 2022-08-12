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Нутрициолог Жаркова посоветовала давать ребёнку арбуз после начала прикорма

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Врач-эндокринолог, нутрициолог Полина Жаркова рассказала, что вводить арбуз в рацион малыша можно уже после начала прикорма.
Нутрициолог Жаркова посоветовала давать ребёнку арбуз после начала прикорма
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

В беседе с Life.ru она сказала, что арбуз поможет поддержать водный баланс, если ребёнок не хочет пить воду.

«Арбуз можно предложить ребёнку небольшими порциями уже после начала прикорма в виде пюре (до восьми месяцев) или маленьких кусочков (для детей постарше). Полноценную порцию арбуза — в пять детских кулачков — можно предлагать ребёнку уже после года», — уточнила врач.

Также она добавила, что хорошо охлаждённые кусочки арбуза помогут облегчить процесс появления зубов, а содержащаяся в ягоде клетчатка благоприятно повлияет на моторику кишечника.

Ранее, по сообщениям ФАН, в Роскачестве назвали характеристики спелого арбуза.

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