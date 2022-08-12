Нутрициолог Жаркова посоветовала давать ребёнку арбуз после начала прикорма

Врач-эндокринолог, нутрициолог Полина Жаркова рассказала, что вводить арбуз в рацион малыша можно уже после начала прикорма.

В беседе с Life.ru она сказала, что арбуз поможет поддержать водный баланс, если ребёнок не хочет пить воду.

«Арбуз можно предложить ребёнку небольшими порциями уже после начала прикорма в виде пюре (до восьми месяцев) или маленьких кусочков (для детей постарше). Полноценную порцию арбуза — в пять детских кулачков — можно предлагать ребёнку уже после года», — уточнила врач.

Также она добавила, что хорошо охлаждённые кусочки арбуза помогут облегчить процесс появления зубов, а содержащаяся в ягоде клетчатка благоприятно повлияет на моторику кишечника.

Ранее, по сообщениям ФАН, в Роскачестве назвали характеристики спелого арбуза.