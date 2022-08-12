В Приморье выявили 381 случай COVID-19 за сутки
- РИА Новости
- © Илья Питалев
Об этом пишет vostokmedia.com со ссылкой на данные краевого оперштаба.
Отмечается, что 89 человек выздоровели за последние сутки, летальных случаев нет.
Как передаёт ИА PrimaMedia, с начала недели в Приморье 10 225 человек прошли вакцинацию против COVID-19.
Для иммунизации населения, в том числе подростков с 12 до 17 лет включительно, в крае работают 224 пункта.
Ранее врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) доктор медицинских наук Владимир Неронов посоветовал носить маски при малейших признаках заболевания.