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В Приморье выявили 381 случай COVID-19 за сутки

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В Приморском крае за сутки специалисты подтвердили 381 случай заболевания коронавирусом.
В Приморье выявили 381 случай COVID-19 за сутки
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Об этом пишет vostokmedia.com со ссылкой на данные краевого оперштаба.

Отмечается, что 89 человек выздоровели за последние сутки, летальных случаев нет.

Как передаёт ИА PrimaMedia, с начала недели в Приморье 10 225 человек прошли вакцинацию против COVID-19.

Для иммунизации населения, в том числе подростков с 12 до 17 лет включительно, в крае работают 224 пункта.

Ранее врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) доктор медицинских наук Владимир Неронов посоветовал носить маски при малейших признаках заболевания.

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