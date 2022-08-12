В Приморье выявили 381 случай COVID-19 за сутки

В Приморском крае за сутки специалисты подтвердили 381 случай заболевания коронавирусом.

Об этом пишет vostokmedia.com со ссылкой на данные краевого оперштаба.

Отмечается, что 89 человек выздоровели за последние сутки, летальных случаев нет.

Как передаёт ИА PrimaMedia, с начала недели в Приморье 10 225 человек прошли вакцинацию против COVID-19.

Для иммунизации населения, в том числе подростков с 12 до 17 лет включительно, в крае работают 224 пункта.

Ранее врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) доктор медицинских наук Владимир Неронов посоветовал носить маски при малейших признаках заболевания.