военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Удмуртии выявили 136 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Удмуртии зарегистрировали 136 новых случаев заболевания коронавирусом за минувшие 24 часа.
В Удмуртии выявили 136 случаев COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

В числе заболевших 16 детей до 14 лет, 29 человек старше 65 лет.

14 человек с коронавирусом госпитализировали, один пациент скончался.

Наряду с этим mk.ru сообщает, что в Якутии за сутки медики подтвердили 378 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 302 случая выявили на территории столицы республики.

Ранее врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) доктор медицинских наук Владимир Неронов посоветовал носить маски при малейших признаках заболевания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить