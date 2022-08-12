В Удмуртии выявили 136 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии зарегистрировали 136 новых случаев заболевания коронавирусом за минувшие 24 часа.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

В числе заболевших 16 детей до 14 лет, 29 человек старше 65 лет.

14 человек с коронавирусом госпитализировали, один пациент скончался.

Наряду с этим mk.ru сообщает, что в Якутии за сутки медики подтвердили 378 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 302 случая выявили на территории столицы республики.

Ранее врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) доктор медицинских наук Владимир Неронов посоветовал носить маски при малейших признаках заболевания.