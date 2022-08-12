В Удмуртии выявили 136 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
В числе заболевших 16 детей до 14 лет, 29 человек старше 65 лет.
14 человек с коронавирусом госпитализировали, один пациент скончался.
Наряду с этим mk.ru сообщает, что в Якутии за сутки медики подтвердили 378 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 302 случая выявили на территории столицы республики.
Ранее врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) доктор медицинских наук Владимир Неронов посоветовал носить маски при малейших признаках заболевания.