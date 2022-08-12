Врач Сидачева отметила важность ревакцинации на фоне роста заболеваемости COVID-19

Заведующая терапевтическим отделением взрослой поликлиники города Видное (Московская область) Юлия Сидачева рассказала, что на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией люди стали активнее проходить ревакцинацию.

«Люди начали активно ревакцинироваться в связи с ростом заболеваемости, чтобы в период сезонности, то есть в сентябре, не заболеть», — сказала она в беседе с телеканалом «Звезда».

По словам Сидачевой, ревакцинироваться действительно стоит.

Таким образом у пациента появляется возможность защитить себя от тяжёлых последствий COVID-19.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.