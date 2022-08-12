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Врач Сидачева отметила важность ревакцинации на фоне роста заболеваемости COVID-19

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Заведующая терапевтическим отделением взрослой поликлиники города Видное (Московская область) Юлия Сидачева рассказала, что на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией люди стали активнее проходить ревакцинацию.
Врач Сидачева отметила важность ревакцинации на фоне роста заболеваемости COVID-19
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Люди начали активно ревакцинироваться в связи с ростом заболеваемости, чтобы в период сезонности, то есть в сентябре, не заболеть», — сказала она в беседе с телеканалом «Звезда».

По словам Сидачевой, ревакцинироваться действительно стоит.

Таким образом у пациента появляется возможность защитить себя от тяжёлых последствий COVID-19.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.

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