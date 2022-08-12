Онколог Пылёв напомнил о нежелательности удаления родинок у косметологов
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Злокачественную родинку — меланому — нельзя удалять радикально, объяснил он в разговоре с URA.RU.
«(В косметологических клиниках. — RT) знаний врача не всегда хватает, чтобы заподозрить, что с родинкой что-то не так. Если удаление проводится в таком месте, нет гистологии или удаление проводится неправильно, не тем способом, то потенциально это проблемная история. У меня есть много пациентов, которые приходят с метастазами меланомы. Когда начинаем опрашивать, выясняется, что они когда-то у косметолога удаляли родинки», — уточнил он.
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