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Онколог Пылёв напомнил о нежелательности удаления родинок у косметологов

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Кандидат медицинских наук Андрей Пылёв, врач-онколог, член европейского общества клинических онкологов ESMO, заявил, что после удаления родинки без соответствующих анализов у пациента может появиться злокачественная опухоль.
Онколог Пылёв напомнил о нежелательности удаления родинок у косметологов
  • Gettyimages.ru
  • © Science Photo Library

Злокачественную родинку — меланому — нельзя удалять радикально, объяснил он в разговоре с URA.RU.

«(В косметологических клиниках. — RT) знаний врача не всегда хватает, чтобы заподозрить, что с родинкой что-то не так. Если удаление проводится в таком месте, нет гистологии или удаление проводится неправильно, не тем способом, то потенциально это проблемная история. У меня есть много пациентов, которые приходят с метастазами меланомы. Когда начинаем опрашивать, выясняется, что они когда-то у косметолога удаляли родинки», — уточнил он.

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