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Врач Горенков рассказал о росте числа пациентов со скрытой формой подагры

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Доктор медицинских наук Роман Горенков, главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике, рассказал, что в России выросло количество пациентов с подагрой.
Врач Горенков рассказал о росте числа пациентов со скрытой формой подагры
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Dazeley

Подагра — это метаболическое заболевание, которое характеризуется отложением в различных тканях организма мочевой кислоты, напомнил врач в беседе с радио Sputnik.

«Сейчас больше стало и вообще пациентов с подагрой, и больше скрытых форм заболевания. Оно может протекать очень коварно. Явная клиническая картина подагры наблюдается только у 1—2% населения, а вот скрытой подагрой могут страдать 12—15%. Мужчины болеют где-то в десять раз чаще, пик заболеваемости приходится на 40—50 лет, у женщин пик — после 60 лет», — уточнил Горенков.

Подагра также ассоциируется с очень высоким риском развития гипертонический болезни, отметил специалист.

Ранее кардиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Юрий Беленков в беседе с URA.RU рассказал, какие показатели пульса могут свидетельствовать о наличии серьёзных заболеваний.

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