В Кировской области зарегистрировали 53 случая COVID-19 за сутки

В Кировской области зарегистрировали 53 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

С начала пандемии в регионе заболели 153 407 жителей. Выздоровел 146 231 человек.

Также стало известно, что в Иркутской области выявили 399 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт kp.ru со ссылкой на Роспотребнадзор. Общее число заболевших в регионе достигло 301 760.

Вылечились в регионе 295 277 жителей.

Ранее врач-иммунолог Николай Крючков прокомментировал ситуацию вокруг штамма «дельтакрон».