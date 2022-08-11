Иммунолог Крючков назвал штамм «дельтакрон» не представляющим особой опасности

Врач-иммунолог Николай Крючков прокомментировал ситуацию вокруг штамма «дельтакрон».

«Индикаторов, что есть особая опасность, вообще никаких нет. Пока ничего не предвещает, таких линий будет ещё много регулярно появляться», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил Крючков, возникновение подобного гибридного варианта коронавируса — редкое явление.

«Это очень редкое событие, потому что для того, чтобы это произошло, достаточная вероятность должна быть каждого из событий: что человек заразился «дельтой», что он одновременно заразился ещё и «омикроном», что у него была примерно одна стадия первого и второго инфекционного процесса», — объяснил он.

Ранее Крючков в беседе с НСН рассказал об особенностях «кентавра» — подвида штамма коронавируса «омикрон».

Роспотребнадзор сообщил о подтверждении шести случаев «дельтакрона» в России.